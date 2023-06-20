ВСУ нанесли около 200 ударов за сутки по мирным кварталам Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят около 200 ударов в сутки по мирным кварталам населенных пунктов Херсонской области, где проходит ликвидация последствий подтопления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Прилетов привычно много. В среднем около 200 в сутки. Бьют по мирным кварталам из всех калибров. Но это не помешало <...> ускорить темпы работ по ликвидации последствий ЧС», — написал Алексеенко в Telegram-канале.

В Новой Каховке заканчивают работы по откачке воды из подвальных помещений и обеззараживанию. Все силы теперь будут сосредоточены на Алёшки и Голую Пристань, в частности, на откачку объектов водоснабжения. В Алешках и Голой Пристани за сегодняшний день уже восстановлено 7 и 5 трансформаторных подстанций, соответственно, «подали свет, в том числе, в больницу» в Алёшках.

«Заходим буквально в каждый дом, выявляем кому какая помощь нужна, где под завалами могут оставаться погибшие и где еще нужно наше немедленное вмешательство», — отметил председатель.

Прививки от опасных инфекций получили более 3,1 тыс. человек, а выплаты по 10 тыс. рублей — около 1,9 тыс. пострадавших. Также ведется строгий контроль над эпидемиологической ситуацией, подчеркнул Алексеенко.

«За сутки взято 10 проб воды из разных источников, а всего за время ЧС — уже 198. Только 13 не соответствуют нормативам. По этим источникам воды принимаются меры, в том числе, обеззараживание», — написал он.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал инспекции ООН вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов гражданских объектов и провокаций.

Также старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский указал на отсутствие возбудителя холеры в воде в Новой Каховке.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.



Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.