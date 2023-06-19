Песков назвал инспекции ООН вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов

В Кремле не знают точных нюансов о доступе к районам, пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС, поскольку там постоянно ведутся обстрелы гражданских объектов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 июня.

«Не знаю точных нюансов. Там постоянно обстрелы, провокации, обстреливаются гражданские объекты, гибнут люди. Тяжело обеспечить им безопасность и много других нюансов», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что у ООН нет доступа в находящиеся под российским контролем зоны, пострадавшие от затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.



Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.