Водителей призвали выбирать маршруты в обход трассы М-4

Компания «Автодор» 24 июня призвала водителей искать пути проезда в обход трассы М-4 «Дон», где сейчас наблюдается скопление автомобилей и образовались пробки из-за перекрытия движения.

«Просим выбирать маршруты в объезд М-4», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Спасатели уже организовали подвоз питьевой воды на 11 участках трассы М-4 «Дон», сообщили в пресс-центре администрации властей Ростовской области. При необходимости будет организован подвоз питания.

В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодоре) заявили, что северный проезд к Ростову, а также дороги из города к административным границам с ЛНР и ДНР перекрыты.

Ранее в этот день в правительстве Воронежской области заявили, что колонна военной техники движется по трассе М-4 «Дон». Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также индивидуальными транспортными средствами.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что движение по трассе М-4 «Дон» в регионе закрыто с 464-го по 777-й км. Он призвал жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Также было полностью перекрыто движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон». На выезде из Ростова-на-Дону возникла большая пробка. Транспортный поток был направлен обратно в город. Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что после перекрытия трассы М-4 «Дон» пробка сократилась.

Данные меры связаны с попыткой военного мятежа, который устроил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Накануне сообщалось, что ФСБ России возбудила дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») в отношении Пригожина после того, как он распространил видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В свою очередь, Генпрокуратура России пообещала дать надлежащую правовую оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.