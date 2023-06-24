Власти США уличили в оправдании ситуации в стране теорией заговора из РФ

Американские власти пытаются списать все провалы собственной политики на российские теории заговора. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу Tucker on Twitter.

По словам американского журналиста, в США всё «ветшает и чахнет», «все свидетельства указывают на то, что так и есть», и власти чувствуют это, однако не хотят признавать.

Он предложил представить, будто американские власти летят в самолете, как вдруг неожиданно в салоне появляется запах дыма и начинается пожар, но все находящиеся на борту люди игнорируют эту ситуацию.

«И вот, вы, начиная уже паниковать, подзываете бортпроводницу. «В салоне дым!» — говорите вы ей, будто бы она сама этого не понимает. Но стюардесса лишь одаривает вас злобным взглядом: «А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские. Прекратите распространять дезинформацию!» — добавил экс-ведущий Fox News.

По замечанию Карлсона, такая картина отлично подходит для описания жизни США.

Ранее, 20 июня, Такер Карлсон назвал сына американского президента Хантера Байдена иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям с ведома ФБР.

8 июня сообщалось, что Такер Карлсон проигнорировал претензии Fox News к своему новому шоу и снял второй выпуск своего шоу, несмотря на возражения Fox News. В очередном видеоролике Карлсон раскритиковал заявление президента США Джо Байдена о том, что одной из серьезнейших угроз американскому обществу является идеология превосходства белой расы.

Накануне Fox News обвинили бывшего сотрудника в нарушении условий контракта об эксклюзивном предоставлении услуг. В свою очередь адвокат журналиста Брайан Фридман заявил, что телеканал нарушает права Карлсона, в частности, на свободу слова, положение о которой закреплено в конституции страны.

10 мая Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter. Речь идет о проекте Tucker, первый выпуск которого состоялся 7 июня. В ролике ведущий затронул тему подрыва Каховской ГЭС, ответственность за случившееся он возложил на Украину. Вместе с тем он напомнил, что в подрывах участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» также виновен Киев.

Fox News неожиданно объявил о том, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть, 24 апреля. Последний эфир с участием Такера Карлсона состоялся 21 апреля.

Позднее он впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News и объяснил, что в американских медиа запрещено освещать важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др.