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Власти США уличили в оправдании ситуации в стране теорией заговора из РФ

Журналист Карлсон: Вашингтон пытается списать ситуацию в США на теории заговора из России
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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de
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Американские власти пытаются списать все провалы собственной политики на российские теории заговора. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в своем новом шоу Tucker on Twitter.

По словам американского журналиста, в США всё «ветшает и чахнет», «все свидетельства указывают на то, что так и есть», и власти чувствуют это, однако не хотят признавать.

Он предложил представить, будто американские власти летят в самолете, как вдруг неожиданно в салоне появляется запах дыма и начинается пожар, но все находящиеся на борту люди игнорируют эту ситуацию.

«И вот, вы, начиная уже паниковать, подзываете бортпроводницу. «В салоне дым!» — говорите вы ей, будто бы она сама этого не понимает. Но стюардесса лишь одаривает вас злобным взглядом: «А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские. Прекратите распространять дезинформацию!» — добавил экс-ведущий Fox News.

По замечанию Карлсона, такая картина отлично подходит для описания жизни США.

Как так, Такер: самого популярного журналиста США убрали из эфира
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Ранее, 20 июня, Такер Карлсон назвал сына американского президента Хантера Байдена иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям с ведома ФБР.

8 июня сообщалось, что Такер Карлсон проигнорировал претензии Fox News к своему новому шоу и снял второй выпуск своего шоу, несмотря на возражения Fox News. В очередном видеоролике Карлсон раскритиковал заявление президента США Джо Байдена о том, что одной из серьезнейших угроз американскому обществу является идеология превосходства белой расы.

Накануне Fox News обвинили бывшего сотрудника в нарушении условий контракта об эксклюзивном предоставлении услуг. В свою очередь адвокат журналиста Брайан Фридман заявил, что телеканал нарушает права Карлсона, в частности, на свободу слова, положение о которой закреплено в конституции страны.

10 мая Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter. Речь идет о проекте Tucker, первый выпуск которого состоялся 7 июня. В ролике ведущий затронул тему подрыва Каховской ГЭС, ответственность за случившееся он возложил на Украину. Вместе с тем он напомнил, что в подрывах участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» также виновен Киев.

Fox News неожиданно объявил о том, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть, 24 апреля. Последний эфир с участием Такера Карлсона состоялся 21 апреля.

Позднее он впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News и объяснил, что в американских медиа запрещено освещать важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др.

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