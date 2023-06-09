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Такер Карлсон проигнорировал претензии Fox News к своему новому шоу

Телеведущий Такер Карлсон снял второй выпуск своего шоу, несмотря на возражения Fox News
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo/File Photo
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Американский журналист Такер Карлсон продолжил работу над авторским шоу, несмотря на претензии со стороны телеканала Fox News. Второй эпизод был опубликован в пятницу, 8 июня, на платформе Twitter.

В очередном видеоролике Карлсон раскритиковал заявление президента США Джо Байдена о том, что одной из серьезнейших угроз американскому обществу является идеология превосходства белой расы. Кроме того, ведущий прокомментировал информацию об использовании алгоритмов Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) для координации сетей педофилов.

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Накануне Fox News обвинили бывшего сотрудника в нарушении условий контракта об эксклюзивном предоставлении услуг. В свою очередь адвокат журналиста Брайан Фридман заявил, что телеканал нарушает права Карлсона, в частности, на свободу слова, положение о которой закреплено в конституции страны.

10 мая Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter. Речь идет о проекте Tucker, первый выпуск которого состоялся 7 июня. В ролике ведущий затронул тему подрыва Каховской ГЭС, ответственность за случившееся он возложил на Украину. Вместе с тем он напомнил, что в подрывах участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» также виновен Киев.

Fox News неожиданно объявил о том, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть, 24 апреля. Последний эфир с участием Такера Карлсона состоялся 21 апреля.

Позднее он впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News и объяснил, что в американских медиа запрещено освещать важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др.

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