Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 20 июня назвал сына американского президента Хантера Байдена иностранным агентом, который годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям с ведома ФБР.

«Если бы система (правосудия. — Ред.) была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA (Акт о регистрации иностранных агентов. — Ред.). Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался», — заявил он в своем выпуске в Twitter.

По словам Карлсона, на протяжении десятилетий почти никто не регистрировался иноагентами в США, однако в последние годы американский минюст «начал отправлять людей за решетку» по причине отсутствия регистрации.

Он отметил, что такая ситуация стала причиной для смеха в Вашингтоне, так как «иностранные силы никогда не были более могущественными».

По мнению Карлсона, с точки зрения Вашингтона запросы правительства украинского правительства «куда важнее потребностей американских избирателей».

Как заявил журналист, сын американского президента годами «продавал доступ к своему отцу и другим законодателям китайцам, украинцам и странам по всему миру», о чем было известно ФБР. При этом спецслужбы до сих пор не предъявили Хантеру Байдену обвинений «и никогда не предъявят», подчеркнул Карлсон.

Ранее в этот день минюст США заявил, что сын президента Джо Байдена Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях.

Спикер палаты представителей, член республиканской партии Кевин Маккарти сказал, что признание своей вины Хантером Байденом в рамках сделки с американской прокуратурой указывает на систему двойных стандартов. По его словам, министерство юстиции пытается устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

В свою очередь, президент Джо Байден заявил, что очень гордится признавшим вину в налоговых нарушениях сыном Хантером.

10 мая конгрессмен Джеймс Комер обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера. По некоторым данным, Байден-младший инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

29 декабря 2022 года бывший президент страны Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о Хантере Байдене перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.