Экс-ведущий Fox News Карлсон анонсировал запуск своего шоу в Twitter

Американский телеведущий Такер Карлсон, который в конце апреля покинул канал Fox News, анонсировал запуск собственного шоу в Twitter. Об этом он рассказал во вторник, 9 мая, в своей соцсети.



«Вскоре мы запустим в Twitter новую версию нашего шоу, над которым мы работали последние шесть с половиной лет. Будет и еще кое-что, о чем мы вам расскажем. Пока же мы рады быть здесь», — сообщил он.



Кроме того, он обвинил во лжи американские СМИ. По его словам, крупные медиахолдинги манипулируют общественным мнением.



«Единственное, на что сейчас стоит надеяться, работая в медиабизнесе, — это то, что у тебя будет свобода говорить как можно больше правды. Но это всегда сопряжено с рядом ограничений», — сказал Карлсон.



Он подчеркнул, что в США могут уволить людей, которые не согласны с этими ограничениями. Телеведущий назвал этот подход «в высшей степени коррумпированным». По его словам, свободное общество немыслимо, если у людей нет права высказываться.



Карлсон добавил, что считает Twitter единственной крупной платформой, где не пресекается свобода слова.

24 апреля Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

27 апреля Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др.

Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% сразу после увольнения журналиста. Телекомпания потеряла около $500 млн.

Карлсон критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена. Например, 25 марта он отметил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.