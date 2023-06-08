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Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении условий контракта из-за его нового шоу

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Американский телеканал Fox News обвинил своего экс-ведущего Такера Карлсона в нарушении условий контракта, после того как он запустил свое авторское шоу в Twitter. Об этом 7 июня сообщает информационный портал Axios со ссылкой на копию соответствующего письменного уведомления для адвокатов журналиста.

«Сегодня вечером нам стало известно о появлении Такера Карлсона в Twitter в видеоролике, который длился более 10 минут. В соответствии с условиями контракта услуги Карлсона должны предоставляться исключительно Fox», — говорится в документе компании.

В этой связи адвокат телеведущего Брайан Фридман заявил, что Fox News нарушает права журналиста, в частности свободу слова, положение о которой закреплено в конституции страны.

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10 мая Карлсон анонсировал запуск собственного шоу в Twitter. Речь идет о проекте Tucker, первый выпуск которого состоялся 7 июня. В ролике Карлсон затронул тему подрыва Каховской ГЭС, ответственность за случившееся он возложил на Украину. Вместе с тем он напомнил, что в подрывах участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» виновна также украинская сторона.

Fox News неожиданно объявил о том, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть, 24 апреля. Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля.

Известно, что Карлсон не раз критиковал руководство США, в частности президента страны Джо Байдена.

Позднее Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др.

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