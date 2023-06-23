Толстой сообщил об отказе делегации РФ ехать на сессию ПА ОБСЕ в Канаду

Российская делегация не полетит на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Канаду, так как ей не предоставили гарантий безопасного пребывания там. Об этом заявил 23 июня вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального пребывания и нормальной работы в ассамблее в Ванкувере. Более того, предпринимаются попытки изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, что недопустимо», — цитирует глава делегации ТАСС.

В свою очередь, парламентский источник «РИА Новости» добавил, что Россия даже не подавала запроса на визы для поездки в Канаду.

«Потому что был запрос МИД РФ в адрес канадцев — гарантируют ли они безопасность [российских парламентариев]. И на этот запрос не ответили. А визы для участия в ПА ОБСЕ, говорят — подавайте, будем рассматривать», — рассказал собеседник.

До этого, 30 мая, в МИД Белоруссии заявили, что кризис в ОБСЕ обусловлен деградацией качества межгосударственного диалога. Там отметили, что кризисные явления в ОБСЕ могут привести к краху организации.

В феврале в Москве сообщили о возможном выходе РФ из ОБСЕ. Как заявил Петр Толстой, Россия может выйти из организации при изменении регламента, ущемляющего интересы российской делегации, и если будут попытки изолировать Россию.

ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, после того как серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию. Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе прошла в 1975 году в Хельсинки.