В МИД Белоруссии назвали причину кризиса в ОБСЕ

Кризис в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обусловлен деградацией качества межгосударственного диалога, заявили 30 мая в МИД Белоруссии.

Там отметили, что кризисные явления в ОБСЕ могут привести к краху организации.

«Что касается ОБСЕ, то мы уже несколько лет говорим о глубоких кризисных явлениях в Организации, которые действительно могут привести к ее краху», —цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря белорусского МИДа Анатолия Глаза.

По его словам, причиной возможного краха ОБСЕ станет деградация качества межгосударственного диалога в ОБСЕ, подмена императива дипломатического компромисса санкциями, изоляцией и запугиванием.

Накануне глава финского МИДа Пекки Хаависто заявил, что ОБСЕ уже в ближайшие месяцы может грозить кризис из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в следующем году. Он подчеркнул, что если в 2024 году в ОБСЕ не будет председателя, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации.

Согласно правилам, председатель организации должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры.

Ранее в Москве сообщили о возможном выходе РФ из ОБСЕ. Как заявил в феврале вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой, Россия может выйти из организации при изменении регламента, ущемляющего интересы российской делегации, и если будут попытки изолировать Россию.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя всё дальше от своих высоких принципов, которые были заложены в Хельсинкском заключительном акте.

ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, после того как серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию. Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе прошла в 1975 году в Хельсинки.