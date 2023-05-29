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Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

МИД Финляндии Хаависто: нежелание России поддержать председательство Эстонии в ОБСЕ грозит расколом организации
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ближайшие месяцы может грозить кризис из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в следующем году. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил глава финского МИДа Пекки Хаависто.

Хаависто указал, что «ситуация серьезная», и выразил опасение, что ОБСЕ может распасться еще до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — приводит его слова портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Согласно правилам, председатель организации должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако, как отмечается в материале, Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры.

Ранее в Москве сообщили о возможном выходе РФ из ОБСЕ. Как заявил 24 февраля вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой, Россия может выйти из организации при изменении регламента, ущемляющего интересы российской делегации, и если будут попытки изолировать Россию.

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19 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Минске отметил, что ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя всё дальше от своих высоких принципов, которые были заложены в Хельсинкском заключительном акте.

В то же время в начале года член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что в ОБСЕ понимают важность сохранения диалога с Москвой.

ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, после того, как серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию. Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе прошла в 1975 году в Хельсинки по инициативе Финляндии и лично президента Урхо Кекконена.

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