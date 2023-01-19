Лавров заявил о стремительной деградации ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) быстро и явно деградирует, отходя всё дальше от своих высоких принципов, которые были заложены в Хельсинском заключительном акте. Об этом заявил 19 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Минске.

Данное утверждение относится к документам, которые были приняты на последующих саммитах ОБСЕ, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Особенно выделю документы, посвященные военно-политической безопасности на основе принципов равной неделимой безопасности», — указал Лавров.

Министр напомнил, что в 1999 году в Стамбуле и в 2020 году в Астане на саммитах ОБСЕ лидеры государств-участниц оставили свои подписи под заявлениями о том, что «ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других». И также о том, что «ни одна страна и ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на то, чтобы доминировать в сфере военно-политической безопасности в этом регионе».

«Все эти обязательства были попраны нашими западными коллегами», — заключил глава МИД РФ.

В свою очередь в МИД Белоруссии добавили, что ОБСЕ никак не реагирует на незаконный характер санкций в отношении Минска и Москвы.

Также в четверг стало известно, что Москва и Минск подписали межправительственный меморандум об укреплении биологической безопасности России и Белоруссии и купировании угроз третьих стран.

Накануне, 18 января, глава МИД РФ Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в совместном заседании коллегии внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

13 января сообщалось, что Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (МГБ ЛНР) возбудило уголовное дело против сотрудника ОБСЕ гражданина Великобритании по статье «Шпионаж». Уточнялось, что гражданин Великобритании Дэвид Оррэллс, занимавший должность руководителя группы технического мониторинга — оператора беспилотника луганской команды миссии ОБСЕ по заданию иностранных спецслужб одной из стран НАТО собирал и передавал информацию, добытую в ходе воздушной разведки с использованием дрона.

В декабре Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, миссия ОБСЕ встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности стало известно об участии якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня. Он также отметил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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