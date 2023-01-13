В ЛНР возбудили уголовное дело против сотрудника ОБСЕ по делу о шпионаже

Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (МГБ ЛНР) возбудило уголовное дело против сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) гражданина Великобритании по статье «Шпионаж». Об этом сообщается на сайте МГБ в пятницу, 13 января.

«МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОБСЕ по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж», говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданин Великобритании Дэвид Оррэллс, занимавший должность руководителя группы технического мониторинга — оператора беспилотника луганской команды миссии ОБСЕ по заданию иностранных спецслужб одной из стран НАТО собирал и передавал информацию, добытую в ходе осуществления воздушной разведки с использованием дрона.

«В рамках программы партнерства с НАТО данные были переданы украинской стороне, а затем использовались ей для обстрелов территории ЛНР», — сказано в сообщении.

Ранее, в начале декабря, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич указал на то, что у данной организации есть будущее и Россия будет готова сообща восстанавливать работу в ней после окончания «русофобской истерии». При этом постпред отметил, что прежние подходы организации себя основательно дискредитировали.

По словам Лукашевича, остро нуждаются в переподтверждении принципы невмешательства стран во внутренние дела друг друга. С этой целью, как считает постпред, «надо прописать в документах ОБСЕ культуру компромисса и отказ от двойных стандартов».

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску. По его словам, миссия ОБСЕ встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности стало известно об участии якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР. Он также отметил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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