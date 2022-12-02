Лукашевич указал на наличие будущего у ОБСЕ после отказа от русофобии

У Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) есть будущее, Россия готова сообща восстанавливать работу в организации после окончания «русофобской истерии». Об этом заявил в пятницу, 2 декабря постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Несмотря на нынешние проблемы, мы верим, что у ОБСЕ есть будущее. Как площадка для равноправного и взаимоуважительного диалога и сотрудничества организация по-прежнему востребована. Когда пройдет русофобская истерия, мы будем готовы сообща восстанавливать работу в ОБСЕ», — заявил постпред, выступая на заключительной сессии 29-го СМИД ОБСЕ в Польше.

Лукашевич отметил, что делать это придется на новых началах, поскольку прежние подходы ОБСЕ себя основательно дискредитировали.

«Приемлемый результат здесь один – долгосрочные, юридически обязывающие гарантии безопасности для всех государств-участников ОБСЕ», — сказал постпред.

По словам Лукашевича, остро нуждаются в переподтверждении принципы невмешательства стран во внутренние дела друг друга. С этой целью, как считает постпред, «надо прописать в документах ОБСЕ культуру компромисса и отказ от «двойных стандартов». Он подчеркнул также важность сохранения единого общеевропейского пространства «от Ванкувера до Владивостока».

«Знаем расхожее мнение, что при нынешнем запредельном уровне конфронтации любые крупные амбициозные проекты сегодня обречены. Не видим оснований с этим согласиться. Уверен, что договариваться надо. Это – аксиома дипломатии. В вечном «режиме ожидания» – как сейчас – организация находиться не может. Как не сможет оправдывать свое дальнейшее существование задачей «наказать и сдерживать» Россию. Это путь в никуда», — подчеркнул Лукашевич.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода РФ из ОБСЕ. По его словам, организация из-за позиции против России теряет свою эффективность и возможность на деле заниматься теми вопросами, которыми должна.

Ранее в этот же день Лукашевич отметил неспособность ОБСЕ урегулировать украинский конфликт на протяжении многих лет начиная с 2014 года. По его словам, организация имела на это все шансы, но не дала «никакой реакции на дерзкий многолетний саботаж постмайданными властями Украины» Минских соглашений.

Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску. По его словам, миссия ОБСЕ встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности стало известно об участии якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР. Он также отметил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

Ранее, 16 ноября, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи, потому что допуск российских парламентариев к осенней сессии в Варшаве якобы нарушил бы принцип солидарности с Украиной. Отказано в визе было и главе МИД Сергею Лаврову.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение безумием. Она отметила, что Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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