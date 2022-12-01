Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о выявленных фактах участия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в корректировке огня по Донецку и Луганску.

По его данным, мониторинговая миссия передавала разведанные и видео с камер наблюдения националистам.

«Миссия ОБСЕ по сути встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности вскрылись нелицеприятные факты ее взаимодействия с западными специальными службами, вскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР)», — заявил Ларов.

Он также указал на то, что ОБСЕ становится маргинальным образованием, а действующий председатель — Польша — весь год «выкапывала могилу» для организации.

«Шведы были председателями в прошлом году и уже тогда перестали действовать как честные брокеры, а как активные участники западной политики в ОБСЕ. По сути, именно шведы начали готовить похороны ОБСЕ. А наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывали могилу для этой организации, разрушая остатки культуры консенсуса», — отметил глава российского МИД.

По его словам, еще никто и никогда не наносил такого ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году.

Сегодня в польском городе Лодзи начинается двухдневное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. 16 ноября стало известно, что МИД Польши отказал во въезде в республику российской делегации во главе с Лавровым.

В МИД РФ решение Варшавы назвали беспрецедентным и провокационным. В официальном заявлении говорилось, что оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. В ведомстве также указали на нарушение правил процедуры ОБСЕ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ в допуске на заседание совета глав МИД ОБСЕ в Польше Лаврову — показатель безумия, а не единства. Она также добавила, что Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.