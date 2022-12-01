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В Кремле оценили вероятность выхода России из ОБСЕ

Песков: ОБСЕ теряет свою эффективность
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Фото: ocse.org
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 декабря, прокомментировал возможность выхода РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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По его словам, организация из-за позиции против России теряет свою эффективность и возможность на деле заниматься теми вопросами, которыми должна.

«В силу той позиции, которую ОБСЕ занимает, автоматически организация теряет свою эффективность. И организация теряет возможность не на словах, а на деле заниматься вопросами безопасности и сотрудничества в Европе», — сказал Песков.

Ранее в этот же день глава российской делегации, постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич отметил неспособность ОБСЕ урегулировать украинский конфликт на протяжении многих лет начиная с 2014 года. По его словам, организация имела на это все шансы, но не дала «никакой реакции на дерзкий многолетний саботаж постмайданными властями Украины» Минских соглашений.

Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску. По его словам, миссия ОБСЕ встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности стало известно об участии якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Он также отметил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

Ранее, 16 ноября, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи. По словам сенатора, в документе утверждается, что допуск российских парламентариев к осенней сессии в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной. Отказано в визе было и главе МИД Сергею Лаврову.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение безумием. Она отметила, что Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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