Лукашевич назвал СВО реакцией на неспособность ОБСЕ урегулировать конфликт на Украине

Специальная военная операция (СВО) России на Украине стала среди прочего реакцией на неспособность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) остановить кровопролитие в Донбассе. Об этом заявил в четверг, 1 декабря, глава российской делегации постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич на заседании СМИД ОБСЕ в Польше.

По его словам, организация имела все шансы урегулировать конфликт, но она не сделала этого, не давая «никакой реакции на дерзкий многолетний саботаж постмайданными властями Украины» Минских соглашений.

«ОБСЕ упустила исторический шанс содействовать инклюзивному общенациональному диалогу на Украине, не допустить безудержной милитаризации ее территории и скатывания властей к худшим образчикам нацистских практик. Для этого у нее были все инструменты. Однако организация со своими задачами не справилась», — отметил Лукашевич.

Ранее в этот же день глава МИД России Сергей Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску. Он отметил, что миссия ОБСЕ встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности стало известно об участии якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР).

В ходе своего выступления Лавров также заявил о том, что ОБСЕ становится маргинальным образованием, а действующий председатель Польша весь год «выкапывала могилу» для организации. По его словам, еще никто и никогда не наносил такого ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году.

16 ноября стало известно, что МИД Польши отказал во въезде в республику российской делегации во главе с Лавровым.

В МИД РФ решение Варшавы назвали беспрецедентным и провокационным. В ведомстве также указали на нарушение правил процедуры ОБСЕ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ в допуске на заседание совета глав МИД ОБСЕ в Польше Лаврову — показатель безумия, а не единства. Она также добавила, что Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».