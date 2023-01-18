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Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

Глава МИД РФ Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где встретится с Лукашенко
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Фото: t.me/MID_Russia
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 18 января с рабочим визитом в Минск.

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У главы МИД РФ запланированы переговоры с белорусским коллегой Сергеем Алейником и встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также 19 января Лавров примет участие в совместном заседании коллегии внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

Ранее Лавров планировал посетить столицу Белоруссии 27–28 ноября 2022 года. Однако рабочий визит министра был отложен в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

13 декабря стало известно о назначении на пост министра иностранных дел Белоруссии Алейника, ранее занимавшего должность первого заместителя главы МИДа. Соответствующее кадровое назначение произвел Лукашенко, отметив, что Алейнику «будет нелегко».

На следующий день Лавров поздравил Алейника по телефону с назначением на должность. Министры подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия между ведомствами двух стран и координации действий на международных площадках, обменялись оценками актуальных глобальных и региональных проблем.

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