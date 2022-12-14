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Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии Алейника с назначением

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Глава МИД России Сергей Лавров поздравил по телефону нового министра иностранных дел Белоруссии с назначением на должность. Об этом 14 декабря сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Отмечается, что в ходе телефонного разговора министры подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия между ведомствами двух стран и координации действий на международных площадках, обменялись оценками актуальных глобальных и региональных проблем.

Кроме того, главы МИД обсудили текущие вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в рамках Союзного государства, а также график предстоящих контактов.

О назначении Алейника, ранее занимавшего должность первого заместителя министра иностранных дел Белоруссии, стало известно 13 декабря. Соответствующее кадровое назначение произвел белорусский лидер Александр Лукашенко, отметив, что Алейнику «будет нелегко».

Алейник сменил на посту МИД Белоруссии Владимира Макея, который скоропостижно скончался 26 ноября.

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