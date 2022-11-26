Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.
«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — говорится в сообщении.
Министру было 64 года. Других подробностей обстоятельств смерти Макея не приводится.
Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, с 2008—2012 годы занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.