Визит Лаврова в Минск отложили в связи со смертью Макея
Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск отложен в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Об этом говорится в сообщении МИД РФ 27 ноября.
Уточняется, что посетить белорусскую столицу Лавров планировал 27–28 ноября. О новых сроках визита и совместного заседания коллегий в МИД РФ пообещали объявить позже.
О смерти Макея стало известно накануне. Отмечалось, что кончина министра была внезапной.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены этим сообщением. Свои соболезнования выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В то же время госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что Макей внес огромный вклад в упрочение взаимодействия в надгосударственном образовании России и Белоруссии, решал сложнейшие вопросы международной повестки. Он отметил, что память о Макее и его товарищеской поддержке друзьям Белоруссии будет жива всегда.