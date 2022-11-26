Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД Белоруссии Макея

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД республики Владимира Макея. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Посольство РФ тоже принесло соболезнования в связи со смертью дипломата. В дипведомстве сообщили, что Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений и построение Союзного государства.

«Будучи признанным профессионалом и искренним патриотом своей страны, он твердо и эффективно отстаивал интересы Белоруссии на международных площадках», — говорится в Telegram-канале посольства РФ.

В дипведомстве назвали его уход из жизни невосполнимой утратой.

О том, что Макей скоропостижно скончался в возрасте 64 лет, стало известно ранее в этот день. Другие подробности смерти дипломата пока неизвестны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены сообщениями о смерти Макея. По ее словам, в ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Макея профессионалом высшей пробы и патриотом.

Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годы занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.

За свою деятельность Макей был награжден Орденом Почета и Орденом Отечества III степени, отмечает «Газета.Ru».