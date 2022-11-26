В Совфеде отреагировали на смерть главы МИД Белоруссии Макея

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в субботу, 26 ноября, заявил, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей был профессионалом высшей пробы и патриотом.

«Хорошо знал Владимира Макея, много и неизменно конструктивно взаимодействовали в его и моих разных качествах. Профессионал высшей пробы, патриот, надежный товарищ. Вечная память», — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь, председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин отметил, что Макей был давним партнером Министерства иностранных дел России.

«В непростых условиях геополитического разлома он всегда четко и творчески выполнял свою функцию, был верным соратником президента [Белоруссии Александра] Лукашенко. Скорбим по поводу его безвременной кончины вместе с белорусскими коллегами», — сообщил он в Telegram-канале.

О том, что Макей скоропостижно скончался в возрасте 64 лет, стало известно ранее в этот день. Другие подробности смерти чиновника пока неизвестны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены сообщениями о смерти Макея. По ее словам, в ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России.

Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годы занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.

За свою деятельность Макей был награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени, отмечает «Газета.Ru».