В МИД РФ отреагировали на смерть главы МИД Белоруссии Макея
В Москве потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Об этом в субботу, 26 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — написала она в своем Telegram-канале.
О том, что Макей скоропостижно скончался в возрасте 64 лет, стало известно ранее в этот день. Другие подробности смерти чиновника пока неизвестны.
Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годы занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.
За свою деятельность Макей был награжден Орденом Почета и Орденом Отечества III степени, отмечает «Газета.Ru».