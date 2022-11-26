В МИД РФ отреагировали на смерть главы МИД Белоруссии Макея

В Москве потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Об этом в субботу, 26 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — написала она в своем Telegram-канале.

О том, что Макей скоропостижно скончался в возрасте 64 лет, стало известно ранее в этот день. Другие подробности смерти чиновника пока неизвестны.

Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годы занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.

За свою деятельность Макей был награжден Орденом Почета и Орденом Отечества III степени, отмечает «Газета.Ru».