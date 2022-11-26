Мезенцев заявил об огромном вкладе Макея «в практику союзного строительства»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей внес огромный вклад в упрочение взаимодействия в Союзном государстве (СГ) и решал сложнейшие вопросы международной повестки. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

«Весом и значим его вклад в практику союзного строительства, его поддержку широкого спектра российско-белорусского сотрудничества, упрочения взаимодействия в форматах Союзного государства», — говорится в тексте его обращения.

Мезенцев подчеркнул, что деятельность Макея в качестве главы МИД республики была примером решения сложнейших вопросов международной повестки. По словам госсекретаря Союзного государства, дипломат последовательно добивался углубления международных связей и их наполнения реальным содержанием.

Он отметил, что память о Макее и его товарищеской поддержке друзьям Белоруссии будет жива всегда.

О том, что Макей скоропостижно скончался в возрасте 64 лет, стало известно ранее в этот день. Другие подробности смерти дипломата пока неизвестны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве потрясены сообщениями о смерти Макея. По ее словам, в ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России.

В посольстве РФ в Белорусии отметили, что Макей внес большой вклад в укрепление российско-белорусских отношений и построение Союзного государства.

Владимир Макей — белорусский государственный деятель. В начале 2000-х годов работал помощником президента республики, в 2008–2012 годы занимал должность главы администрации президента Белоруссии. С 20 августа 2012 года по настоящее время был министром иностранных дел республики.