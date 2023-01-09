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В Госдуме указали на страх Запада потерять «хрупкую нить» диалога с Россией

Депутат Белик: ОБСЕ боится потерять хрупкую нить диалога с Россией
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Фото: Global Look Press/Sopa Images/Omar Marques
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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) понимают важность сохранения диалога с Москвой. Об этом 9 января «Известиям» сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он отреагировал на заявление генсека ОБСЕ Хельги Шмид о том, что Россию не стоит исключать из состава организации.

«Неожиданно здравая для погруженной в антироссийскую реальность Европы мысль озвучена руководством ОБСЕ. Предложение Киева об исключении России из состава организации из числа абсурдных, недальновидных и русофобских, потому что выстраивание не только европейской, но и мировой архитектуры безопасности без России невозможно», — сказал Белик.

По его мнению, в руководстве ОБСЕ понимают важность сохранения связи с Россией и негативные последствия исключения страны из организации.

«В конце концов, уничтожать хрупкую нить, так или иначе связывающую на евро-атлантическом пространстве Россию и коллективный Запад, — непредусмотрительно и рискованно», — сказал депутат.

Он добавил, что конфликт на Украине не может обсуждаться на площадках Евросоюза или НАТО, которые США и их союзники превратили «в арену для продвижения собственных интересов и пропаганды русофобии». Белик подчеркнул, что ОБСЕ имеет «более гибкие и склонные к равноправию механизмы, но и эту организацию не обошли ангажированность и печальная участь от влияния Запада».

«Напомню, что внешняя политика нашей страны как раз-таки предусматривала укрепление роли авторитета ОБСЕ, сейчас же деятельность организации подрывает множество решений коллективного Запада, в том числе прошлогоднее председательство в ОБСЕ русофобски настроенной Польши, и эти шаги ведут организацию не к эффективности и результатам, а к кризису и застою», — заключил он.

В конце декабря председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН, обвинив РФ в нарушении международного права. При этом он признал, что на данный момент исключить Россию из СБ ООН невозможно, так как этот шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя «Известиям» соответствующее предложение главы Евросовета, отметил, что приостановление членства России в организации — это юридически нерешаемый вопрос.

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