Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации
Спорт
В академии «Небесная грация» состоялись первые спортивные сборы
Мир
Агент спецслужб Кубы вышла на свободу после более 20 лет тюрьмы в США
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 10 января
Интернет
В Twitter появится функция форматирования текста
Общество
Между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу
Мир
СМИ указали на зависимость будущего Украины от выборов в США в 2024 году
Общество
Почти 60 градусов мороза зафиксировали синоптики на полюсе холода в Оймяконе
Мир
Глава УПЦ обвинил власти Украины в гонениях на Христа
Мир
США и Япония сблизились на фоне потенциального конфликта с КНР
Мир
Губернатора столицы Бразилии отстранили от должности после погромов
Мир
Протестующие украли оружие из президентского дворца в Бразилиа

Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации

Генсек ОБСЕ Шмид: есть смысл, чтобы Россия осталась в составе организации
0
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид 9 января высказалась против исключения России из состава организации.

«Русских хотят держать вне Европы»
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о захвате ОБСЕ Западом и расширении НАТО до Южно-Китайского моря

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ОБСЕ погибнет, если в ее составе останется Россия.

«Я считаю, <...> имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», — сказала Шмид в интервью немецкой газете Die Welt.

По ее словам, ОБСЕ — единственная организация, где представлены все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности.

При этом она добавила, что сидеть за одним столом не значит «обмениваться дипломатическими любезностями».

Кулеба не только призывал исключить Россию из ОБСЕ, но и сообщил в конце декабря, что Киев намерен выступить с официальным заявлением об исключении России из Совета Безопасности ООН.

Сенатор Андрей Климов заявил, что ООН превращается в охвостье Госдепа США, но исключить Россию из Совбеза Организации Объединенных Наций не получится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что на призывы Киева исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности ООН реагировать не нужно, так как это не имеет под собой никакого смысла.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023