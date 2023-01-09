Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид 9 января высказалась против исключения России из состава организации.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ОБСЕ погибнет, если в ее составе останется Россия.

«Я считаю, <...> имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», — сказала Шмид в интервью немецкой газете Die Welt.

По ее словам, ОБСЕ — единственная организация, где представлены все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности.

При этом она добавила, что сидеть за одним столом не значит «обмениваться дипломатическими любезностями».

Кулеба не только призывал исключить Россию из ОБСЕ, но и сообщил в конце декабря, что Киев намерен выступить с официальным заявлением об исключении России из Совета Безопасности ООН.

Сенатор Андрей Климов заявил, что ООН превращается в охвостье Госдепа США, но исключить Россию из Совбеза Организации Объединенных Наций не получится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что на призывы Киева исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности ООН реагировать не нужно, так как это не имеет под собой никакого смысла.