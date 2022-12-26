В Совфеде ответили на планы Киева добиться исключения России из Совбеза ООН
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 26 декабря прокомментировал «Известиям» слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен выступить с заявлением по вопросу исключения России из состава Совбеза ООН.
«Если перевести с кулебского языка на русский, это предложение означает закрытие ООН, потому что смысл существования ООН заключался в том, что основные державы мира (и среди них был тогда СССР, сейчас правопреемник — Россия) являлись краеугольными камнями, их было всего пять. Если вообразить, что оттуда исчезает РФ, ООН теряет всякий смысл», — сказал Климов.
По словам сенатора, ООН за последние 10–15 лет «превращается в охвостье Госдепа США».
«А поскольку Кулеба и компания — это мелкие вассалы, то они, видимо, чувствуют эту ситуацию и пытаются тявкать на такие державы, как Россия», — подчеркнул политик.
Он также отметил, что в правовом отношении слова Кулебы не стоит обсуждать. Климов пояснил, что создание ООН, как и изменение ее устава, — прерогатива СБ ООН, где у России право вето.
Сенатор заявил, что штаб-квартира ООН должна быть перенесена из Нью-Йорка.
«Она там находится уже, мягко говоря, не по праву. США, когда предлагали Нью-Йорк в качестве штаб квартиры, это было после Второй мировой войны, когда многие страны мира были разрушены. США тогда обещали всем равный доступ к штаб-квартире. Сегодня этого не происходит. Сегодня и российские дипломаты, и другие участники ООН испытывают огромные трудности с попаданием в штаб-квартиру», — сказал он.
Климов добавил, что не может государство, принимающее ООН, вести себя по отношению к организации столь разрушительно.
23 декабря председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН, обвинив РФ в нарушении международного права. При этом он признал, что на данный момент исключить Россию из СБ ООН невозможно, так как этот шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».
В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя «Известиям» соответствующее предложение главы Евросовета, отметил, что приостановление членства России в организации — это юридически нерешаемый вопрос.
Джабаров напомнил, что Россия получила место в Совете Безопасности ООН как страна победитель Второй мировой войны, поскольку именно тогда и был создан этот институт — ООН и СБ. И страны-победительницы получили там постоянные места. Политик также обратил внимание на то, что Мишель представляет Бельгию, которая в годы войны была на стороне нацистов.