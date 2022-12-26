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В Совфеде ответили на планы Киева добиться исключения России из Совбеза ООН

Сенатор Климов: ООН превращается в охвостье Госдепа США, но исключить Россию из СБ ООН не получится
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Государственной думы РФ
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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 26 декабря прокомментировал «Известиям» слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен выступить с заявлением по вопросу исключения России из состава Совбеза ООН.

«Если перевести с кулебского языка на русский, это предложение означает закрытие ООН, потому что смысл существования ООН заключался в том, что основные державы мира (и среди них был тогда СССР, сейчас правопреемник — Россия) являлись краеугольными камнями, их было всего пять. Если вообразить, что оттуда исчезает РФ, ООН теряет всякий смысл», — сказал Климов.

По словам сенатора, ООН за последние 10–15 лет «превращается в охвостье Госдепа США».

«А поскольку Кулеба и компания — это мелкие вассалы, то они, видимо, чувствуют эту ситуацию и пытаются тявкать на такие державы, как Россия», — подчеркнул политик.

Он также отметил, что в правовом отношении слова Кулебы не стоит обсуждать. Климов пояснил, что создание ООН, как и изменение ее устава, — прерогатива СБ ООН, где у России право вето.

Сенатор заявил, что штаб-квартира ООН должна быть перенесена из Нью-Йорка.

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«Она там находится уже, мягко говоря, не по праву. США, когда предлагали Нью-Йорк в качестве штаб квартиры, это было после Второй мировой войны, когда многие страны мира были разрушены. США тогда обещали всем равный доступ к штаб-квартире. Сегодня этого не происходит. Сегодня и российские дипломаты, и другие участники ООН испытывают огромные трудности с попаданием в штаб-квартиру», — сказал он.

Климов добавил, что не может государство, принимающее ООН, вести себя по отношению к организации столь разрушительно.

23 декабря председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН, обвинив РФ в нарушении международного права. При этом он признал, что на данный момент исключить Россию из СБ ООН невозможно, так как этот шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя «Известиям» соответствующее предложение главы Евросовета, отметил, что приостановление членства России в организации — это юридически нерешаемый вопрос.

Джабаров напомнил, что Россия получила место в Совете Безопасности ООН как страна победитель Второй мировой войны, поскольку именно тогда и был создан этот институт — ООН и СБ. И страны-победительницы получили там постоянные места. Политик также обратил внимание на то, что Мишель представляет Бельгию, которая в годы войны была на стороне нацистов.

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