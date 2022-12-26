МИД Украины заявил о намерении выступить за исключение России из Совбеза ООН

Киев 26 декабря намерен выступить с официальным заявлением об исключении России из Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телемарафона.

«Мы официально выступим с позицией исключения России из Совета Безопасности ООН», — сказал он.

По словам Кулебы, Москва не имеет права оставаться постоянным членом Совбеза ООН и продолжать свою деятельность в Организации Объединенных Наций в целом.

«У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заявил министр.

Ранее, 23 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН, обвинив РФ в нарушении международного права. При этом он признал, что на данный момент исключить Россию из СБ ООН невозможно, так как этот шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя «Известиям» соответствующее предложение главы Евросовета, отметил, что приостановление членства России в организации — это юридически нерешаемый вопрос.

Джабаров напомнил, что Россия получила место в Совете Безопасности ООН как страна победитель Второй мировой войны, поскольку именно тогда и был создан этот институт — ООН и СБ. И страны-победительницы получили там постоянные места. Политик также обратил внимание на то, что Мишель представляет Бельгию, которая в годы войны была на стороне нацистов.

9 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Позднее, в конце сентября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что исключение России из Совбеза ООН разрушит мирпорядок и Сербия не поддержит такое решение.