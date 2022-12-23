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В СФ назвали невозможной приостановку членства России в Совете Безопасности ООН
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В СФ назвали невозможной приостановку членства России в Совете Безопасности ООН

Сенатор Джабаров: если членство России в СБ ООН будет приостановлено, организация перестанет существовать
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Приостановка членства России в Совете Безопасности ООН невозможна, потому что тогда организация перестанет существовать, заявил в пятницу, 23 декабря, первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя соответствующее предложение главы Европейского совета Шарля Мишеля.

По словам Мишеля, в международном праве есть изъян, поскольку Россия нарушает международное право, являясь при этом постоянным членом СБ ООН. Глава организации предложил в будущем установить механизм приостановки членства России в СБ.

«А когда страны, которые они представляют в том же Евросовете, бомбили Афганистан, Ирак, Ливию? Они не думали про этот изъян в международном праве, когда они позволяли себе такое делать? Поэтому пусть они заявляют, что угодно, но Россия получила место в СБ как страна победитель Второй мировой войны, поскольку именно тогда и был создан этот институт — ООН и СБ. И страны-победительницы получили постоянные места», — подчеркнул Джабаров в беседе с «Известиями».

Политик также обратил внимание на то, что Мишель представляет Бельгию, которая в годы войны была на стороне нацистов.

Джабаров выразил мнение, что приостановление членства России в СБ ООН — это юридически нерешаемый вопрос.

«Если бы это было возможно, они бы давно воспользовались ситуацией. Они выдают желаемое за действительность. Это нерешаемый вопрос. Это невозможно в принципе. Потому что, если это произойдет, сама ООН перестанет существовать. Это последний инструмент международный, который можно еще использовать», — заключил сенатор.

Шире круг: что мешает реформе Совбеза ООН
Удастся ли России сохранить право вето в меняющихся условиях

15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что если бы был способ уничтожить Россию или захватить весь мир, то США бы немедленно к этому приступили. Таким образом она прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о желании США добиться исключения России из Совбеза ООН. По словам дипломата, сейчас невозможно исключить Россию, поэтому Вашингтон добивается изоляции страны на всех международных площадках.

5 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что идеи о лишении России членства в Совете Безопасности ООН, которые высказывает Верховная рада Украины, являются нереальными.

До этого, 23 сентября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад попытается исключить РФ из СБ ООН, однако Сербия не поддержит такое решение. Он добавил, что исключение России из Совбеза ООН разрушит миропорядок.

9 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.

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