Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить РФ из Совбеза ООН

На призывы Киева исключить РФ из Совета Безопасности ООН реагировать не нужно, так как это не имеет под собой никакого смысла. Об этом заявила 28 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Как отметила представитель МИДа, за свою историю Украина пережила много разных государственных деятелей, включая «мерзавцев», которые ей попадались за последние годы и десятилетия. И они, развалив свою страну, просто подвинули ее на край катастрофы, указала она.

«Это надо просто принимать к сведению и соответственно выстраивать политику нам. Но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», — заметила Захарова.

Ранее, 26 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев намерен выступить с официальным заявлением об исключении России из Совета Безопасности ООН. По словам Кулебы, Москва не имеет права оставаться постоянным членом совета и продолжать свою деятельность в Организации Объединенных Наций в целом.

До этого, 23 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН, обвинив РФ в нарушении международного права. При этом он признал, что на данный момент исключить Россию из СБ ООН невозможно, так как этот шаг «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

В тот же день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров, комментируя «Известиям» предложение главы Евросовета, отметил, что приостановление членства России в организации — это юридически нерешаемый вопрос.

Джабаров напомнил, что Россия получила место в Совете Безопасности ООН как страна победитель Второй мировой войны, поскольку именно тогда и был создан этот институт — ООН и СБ. И страны-победительницы получили там постоянные места. Политик также обратил внимание на то, что Мишель представляет Бельгию, которая в годы войны была на стороне нацистов.

9 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Позднее, в конце сентября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что исключение России из Совбеза ООН разрушит миропорядок и Сербия не поддержит такое решение.