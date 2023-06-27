Россияне назвали оптимальную длину отпуска для восстановления сил

Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, сколько дней отпуска нужно россиянам для полноценного восстановления сил. По мнению 88%, минимальная продолжительность отпуска должна составлять не менее двух-четырех недель. Результатами опроса эксперты сервисом поделились с «Известиями» 27 июня.

Так, 33% из них уверены, что для качественного отдыха необходимо две недели, 14% отметили срок в три недели, а 21% — четыре недели. Каждый пятый россиянин (20%) считает, что минимальный отпуск должен составлять один месяц и более. Оставшиеся 11% заявили, что им хватит одной недели, а 1% — до трех дней.

При этом, более половины респондентов (62%) указали, что были в отпуске хотя бы раз за прошедший год. 33% из них были в отпуске от полугода до года назад, а 29% — совсем недавно, менее полугода назад.

«Довольно распространенной тенденцией оказалось не брать отпуск длительное время: 11% не были в отпуске более года, столько же — более пяти лет, каждый 10-й отметил, что его последний официальный отпуск был в 2021 году, то есть более двух лет назад. 6% признались, что за всю карьеру на текущем рабочем месте ни разу не уходили в полноценный отпуск», — говорится в исследовании.

В результате опроса также выяснилось, что 44% респондентов скучают по работе в конце отпуска и чувствуют желание поскорее приступить к рабочим обязанностям. 56% напротив, не испытывают такого желания.

Самые распространенные причины нежелания выходить на работу после отпуска — усталость и выгорание (54%). 35% опрошенных сетуют, что каникулы были слишком короткими, а 28% жаловались на низкое качество отпуска и отсутствие возможности нормально отдохнуть.

Ранее, 18 июня, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, где в середине лета будут отдыхать семьи с детьми. Оказалось, что большая часть россиян проведет июльский отпуск внутри страны: на Россию приходится 79,9% отельных заказов.