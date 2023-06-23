В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о выявлении очагов чумы в Монголии
Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года. Об этом 23 июня заявила пресс-служба Роспотребнадзора в ответ на сообщения о чуме в Монголии.
Ранее в этот день стало известно, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией.
«Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ. В России <...> не было случаев заражения человека чумой с 2017 года», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов чумы.
В мае в России разработали кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для Российской Федерации вирусом африканской чумы свиней — одного из самых опасных заболеваний в животноводстве.