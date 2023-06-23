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В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
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В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о выявлении очагов чумы в Монголии

Роспотребнадзор: случаев заражения чумой человека в России не было с 2017 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года. Об этом 23 июня заявила пресс-служба Роспотребнадзора в ответ на сообщения о чуме в Монголии.

Ранее в этот день стало известно, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией.

«Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ. В России <...> не было случаев заражения человека чумой с 2017 года», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов чумы.

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