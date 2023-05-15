В России разработали вакцинный штамм от африканской чумы свиней
В России разработали кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ вирусом африканской чумы свиней (АЧС) — одного из самых опасных заболеваний в животноводстве. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«В результате проведенных исследований на базе государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии» получен кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ штаммом вируса африканской чумы свиней», — пояснили в министерстве.
В Минобрнауки сообщили, что в 2022 году для объединения компетенций различных научных коллективов при создании вакцины против АЧС профильными научными учреждениями Минобрнауки, Минсельхоза и Россельхознадзора заключено соглашение о консорциуме.
«Его цель — реализация научных проектов, направленных как на создание экспериментального образца вакцины, обеспечивающей защиту животных от гибели, так и на разработку научных основ стратегий вакцинации против африканской чумы свиней. Участники консорциума — восемь научных и образовательных организаций», — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что научные исследования по созданию эффективных и безопасных вакцин против африканской чумы свиней будут продолжены.
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То тут, то штамм: в России изобрели вакцину от африканской чумы свиней