На Украине в Черниговской области объявили всеобщую мобилизацию

В Черниговской области Украины была объявлена всеобщая мобилизация, всем военнообязанным предписано явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что всем гражданам в возрасте от 18 до 59 лет, которые состоят на воинском учете, необходимо явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных и пригодности к службе. Тем, кто уклоняется от призыва, грозит административное и уголовное наказание.

Накануне всеобщую мобилизацию также объявили в Оболонском районе Киева. Говорилось, что распоряжение относилось не только к тем, кто прописан, но и живет там. Им было приказано явиться в военкомат в 10-дневный срок.

До этого, 21 июня, стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямо во время получения гуманитарной помощи.

26 мая стало известно, что за последний месяц суды Украины вынесли порядка 100 приговоров за уклонение от мобилизации. Отмечается, что суды, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.