В одном из районов Киева объявили всеобщую мобилизацию

Всеобщая мобилизация была объявлена в Оболонском районе Киева, где всем военнообязанным было предписано явиться в военкоматы. Об этом в четверг, 22 июня, сообщило украинское издание «Страна».

Издание ссылается на приказ военкома Оболонского района Алексея Привалы. Приказ был опубликован на странице территориального центра комплектования (ТЦК) в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Распоряжение касается не только тех, кто прописан в Оболонском районе, но и живет там. Им приказано явиться в военкомат в 10-дневный срок. Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание.

О существовании аналогичных приказов в других районах столицы Украины неизвестно.

До этого, 21 июня, стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать в ВСУ прямо во время получения гуманитарной помощи.

Издание «Страна.ua» 26 мая сообщило о том, что за последний месяц суды Украины вынесли порядка 100 приговоров за уклонение от мобилизации. Отмечается, что суды, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

До этого, 8 мая, активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.