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Порошенко оценил использование сил ВСУ при контрнаступлении

Порошенко: ВСУ использовали для контрнаступления только 30% подготовленных подразделений
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Бывший президент Украины Петр Порошенко оценил объем использованных сил в ходе украинского контрнаступления, заявив, что 70% наступательных войск еще не развернуты. Об этом в среду, 21 июня, он сказал в интервью телеканалу Sky News.

Порошенко утверждает, что только 30% бригад из резерва ВСУ для контрнаступления активны, а остальную, большую часть военнослужащих киевские власти еще не задействовали.

Кроме того, бывший украинский лидер указал на хорошую подготовку российской армии и отметил, что Вооруженные силы России смогли получить «уникальный боевой опыт» за 15 месяцев конфликта на Украине.

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Ранее в этот день действующий президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления ВСУ оказался медленнее, чем ожидалось ранее. Он заявил, что «медленное продвижение украинской армии» связано с тем, что часть маршрутов заминирована.

В минобороны Украины также признали трудности в ходе контрнаступления. Так, днем ранее, 20 июня, заместитель главы украинского оборонного ведомства Анна Маляр заявила, что в ходе контрнаступления ВСУ столкнулись с трудностями и сопротивлением.

О серьезных проблемах Киева при проведении наступления говорят и на Западе. Например, американский радиоведущий Гарланд Никсон сравнил украинское контрнаступление с атакой камикадзе. Он отметил, что оно оказалось плохо спланированным и отчаянным шагом.

19 июня газета The Wall Street Journal указала на то, что наступление ВСУ превратится для украинской стороны в настоящую мясорубку в ближайшем будущем. Издание отметило, что российские минные поля являются самым сложным препятствием для украинских боевиков. На них уже потеряно значительное количество танков и другой бронетехники.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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