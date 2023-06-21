«Спартак» объявил о расторжении контракта с Рыбусом

Футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с польским защитником Мацеем Рыбусом. Об этом 21 июня сообщил Telegram-канал команды.

«Спартак» и Мацей Рыбус расторгли контракт по соглашению сторон. Благодарим Мацея за выступления за наш клуб и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Рыбус заключил контракт со «Спартаком» на правах свободного агента 11 июня 2022 года сроком на три года. В своем единственном сезоне в составе команды 33-летний защитник провел 12 матчей и забил один мяч. Он стал бронзовым призером чемпионата России.

До этого Рыбус выступал в составе польской «Легии», грозненского «Терека», французского «Лиона» и московского «Локомотива».

20 июня 2022 года Рыбуса отстранили от матчей национальной команды и лишили возможности выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. В качестве причины было указано «клубное положение» защитника.