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«Спартак» объявил о расторжении контракта с Рыбусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с польским защитником Мацеем Рыбусом. Об этом 21 июня сообщил Telegram-канал команды.

«Спартак» и Мацей Рыбус расторгли контракт по соглашению сторон. Благодарим Мацея за выступления за наш клуб и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Рыбус заключил контракт со «Спартаком» на правах свободного агента 11 июня 2022 года сроком на три года. В своем единственном сезоне в составе команды 33-летний защитник провел 12 матчей и забил один мяч. Он стал бронзовым призером чемпионата России.

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До этого Рыбус выступал в составе польской «Легии», грозненского «Терека», французского «Лиона» и московского «Локомотива».

20 июня 2022 года Рыбуса отстранили от матчей национальной команды и лишили возможности выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. В качестве причины было указано «клубное положение» защитника.

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