Реклама
Прямой эфир
Спорт
Сборная Польши отстранила футболиста за переход в «Спартак»
Экономика
Расходы на обслуживание госдолга России достигли 1,4 трлн рублей в год
Мир
В ФРГ заявили о впервые конфискованной из-за санкций недвижимости россиян
Мир
В Запорожье заявили об уничтожении «Калибрами» 57 офицеров ВСУ
Интернет
В России не будут наказывать за использование VPN-сервисов
Мир
В Германии предупредили о высоких ценах на газ в мире в ближайшие годы
Мир
Аксенов заявил об отсутствии угроз для сухопутной части Крыма
Мир
Суд на Украине запретил партию ОПЗЖ
Мир
Мэр Донецка сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный и обстрелах
Происшествия
Глава Брянской области заявил об обстреле Суземки западными снарядами
Мир
Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ
Сюжет:

Сборная Польши отстранила футболиста за переход в «Спартак»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболист московского «Спартака» Мацей Рыбус отстранен от матчей сборной Польши после перехода в российский клуб.

Восстание «Спартака»: как поменяются красно-белые в межсезонье
Клуб назначил нового тренера и потерял двух лидеров

Об этом 20 июня сообщил Польский футбольный союз.

Главный тренер национальный команды Чеслав Михневич провел беседу с 32-летним защитником, отмечает «Спорт-Экспресс». Наставник сборной сообщил Рыбусу, что он не будет участвовать в сентябрьских матчах.

Также игрок «Спартака» не будет рассматриваться в качестве кандидата на попадание на чемпионат мира в Катаре в 2022 году.

В качестве причины отстранения указывается «нынешнее клубное положение» игрока.

11 июня Рыбус подписал контракт со «Спартаком» до 30 июня 2024 года. Он перешел в команду из московского «Локомотива». За сборную Польши защитник провел 66 матчей, участвовал с ней в Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.

15 июня полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев покинул клуб и перешел в санкт-петербургский «Зенит».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022