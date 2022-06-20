Сборная Польши отстранила футболиста за переход в «Спартак»

Футболист московского «Спартака» Мацей Рыбус отстранен от матчей сборной Польши после перехода в российский клуб.

Об этом 20 июня сообщил Польский футбольный союз.

Главный тренер национальный команды Чеслав Михневич провел беседу с 32-летним защитником, отмечает «Спорт-Экспресс». Наставник сборной сообщил Рыбусу, что он не будет участвовать в сентябрьских матчах.

Также игрок «Спартака» не будет рассматриваться в качестве кандидата на попадание на чемпионат мира в Катаре в 2022 году.

В качестве причины отстранения указывается «нынешнее клубное положение» игрока.

11 июня Рыбус подписал контракт со «Спартаком» до 30 июня 2024 года. Он перешел в команду из московского «Локомотива». За сборную Польши защитник провел 66 матчей, участвовал с ней в Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.

15 июня полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев покинул клуб и перешел в санкт-петербургский «Зенит».