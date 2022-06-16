Полузащитник Зелимхан Бакаев официально перешел в ФК «Зенит»

Полузащитник Зелимхан Бакаев официально стал игроком петербургского ФК «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба клуба 15 июня.

«Я попал в очень сильную команду с большой историей. Для меня это новый вызов, и я к нему готов. Буду выкладываться на все сто процентов, чтобы все были мною довольны и хорошо приняли», — цитирует футболиста Life.ru.

Соглашение с 25-летним футболистом подписано по схеме «3+1», отмечает «Спорт-Экспресс». Играть в составе бело-сине-голубых Бакаев будет под седьмым игровым номером, уточняет сайт kp.ru.

В команде поприветствовали нового игрока и пожелали пополнять коллекцию трофеев в составе «Зенита», пишет НСН.

До лета 2022 года Бакаев выступал за московский ФК «Спартак» и является его воспитанником, уточняет RT. Стороны не стали продлевать контракт. В прошедшем сезоне он сыграл в 36 матчах, забил три гола и сделал восемь голевых передач, отмечает телеканал «360».

Бакаев объявил об уходе из «Спартака» после победы москвичей в финале Кубка России.

Ранее Бакаев также выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды, напоминает REGNUM.

В мае об уходе из «Зенита» объявил Артем Дзюба. О причинах ухода Дзюба не рассказал. Ранее некоторые СМИ сообщали, что форвард и клуб не договорились по поводу нового контракта, отмечает телеканал «Звезда».