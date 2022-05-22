Артем Дзюба объявил об уходе из «Зенита»

Артем Дзюба 22 мая объявил об уходе из футбольного клуба «Зенит».

«Питер, спасибо за всё!» — написал Дзюба в Telegram-канале.

Спортсмен опубликовал видеоролик с нарезкой ярких моментов в «Зените». В ролике Дзюба также предстает в образе героя фильма «Дэдпул». В конце видео форвард снял с себя маску героя и обратился к болельщикам.

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«Ну а теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения», — сказал в видео Дзюба.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года, пишет «Спорт-Экспресс».