Захарова предупредила о последствиях агрессивного курса США и НАТО

Агрессивный курс США и НАТО в конфликте на Украине способен привести к прямому столкновению ядерных держав, заявила на брифинге в среду, 21 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению Захаровой, агрессивный курс США и НАТО на нанесение России стратегического поражения в конфликте на Украине приводит к повышению ставок и более глубокому втягиванию Запада в военную конфронтацию.

«Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную, способна привести к прямому вооруженному столкновению ядерных держав», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что РФ постоянно и последовательно отправляет западным странам отрезвляющие сигналы, однако Запад, одержимый антироссийской истерией, не готов адекватно воспринимать позицию России.

Ранее в этот день официальный представитель МИДа напомнила НАТО, что любая угроза суверенитету и территориальной целостности России не останется без ответа. Так она прокомментировала проходящие в Германии учения альянса.

18 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция начиналась против киевского режима, а сейчас «она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.