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Москва предупредила о последствиях при попытке НАТО создать угрозу суверенитету РФ

МИД РФ об учениях НАТО Air Defender: любые попытки создать угрозу суверенитету РФ не останутся без последствий
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Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch
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Любые попытки создать угрозу суверенитету и территориальной целостности России не останутся без последствий. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 июня прокомментировала на брифинге проходящие в Германии военные учения НАТО Air Defender.

По ее словам, Соединенные Штаты Америки и их союзники разрабатывают оперативные планы по ведению боевых действий с сопоставимым противником, при этом понятно, кто имеется в данном случае в виду. Захарова напомнила, что учебные цели НАТО на протяжении последних десятилетий всегда обозначались как РФ.

«В этих условиях хотелось бы еще раз подчеркнуть, что любые попытки создать угрозу территориальной целостности России и суверенитету России не останутся без последствия для их инициаторов», — заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.

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Учения Североатлантического альянса Air Defender проходят в Германии с 12 по 23 июня. В мероприятиях задействованы 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 государств.

В день старта учений старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (РАН) Александр Камкин отметил, что их проведение является сигналом НАТО для Москвы в условиях продолжающегося украинского конфликта. Камкин добавил, что Air Defender 2023 — также работа и на внутреннюю аудиторию. Таким образом, Запад пытается перевести жизнь европейских обществ в «режим новой нормальности», отметил он.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» еще в апреле отмечал, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе, под чьим началом и контролем она находится.

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