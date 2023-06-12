Эксперты назвали учения ВВС НАТО Air Defender сигналом для России

Учения НАТО в Германии, которые пройдут с 12 по 23 июня, станут самыми масштабными маневрами военно-воздушных сил (ВВС) после окончания холодной войны. На это в понедельник, 12 июня, указали политологи, опрошенные «РИА Новости».

Они сошлись во мнении, что приоритетная цель учений — сдерживание России в условиях неопределенности украинского конфликта.

Как заметил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (РАН) Александр Камкин, предстоящие учения Североатлантического альянса являются сигналом для Москвы в условиях продолжающегося украинского конфликта.

«Безусловно, это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации на Украине. Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России», — сказал эксперт, добавив, что по масштабам эти маневры в несколько раз превосходят все учения, которые проводились в предыдущие годы, и это связано с общим курсом на милитаризацию государств Европы в нынешних условиях.

Камкин добавил, что Air Defender 2023 — также работа и на внутреннюю аудиторию. Таким образом, Запад пытается перевести жизнь европейских обществ в «режим новой нормальности», отметил он.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов также указал на крупномасштабность учений. По его словам, в них задействовано «беспрецедентно большое количество авиационной техники».

Помимо этого, Данилов отметил, что в настоящее время альянс вносит коррективы в военно-политическое планирование, которые должны быть закреплены по итогам саммита НАТО, назначенного на 11–12 июля в эстонском Вильнюсе.

«Ясно в этой связи, что сдерживание России со стороны НАТО является приоритетной целью военного и политического планирования альянса», — сказал политолог.

По его мнению, главным направлением НАТО является в данный момент отработка сценариев и действий альянса в рамках статьи 5 о взаимных гарантиях, по которой нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом.

Ранее в этот день пресс-служба Вооруженных сил (ВС) Германии сообщила, что в стране стартуют крупномасштабные учения Air Defender, в которых примут участие военно-воздушные силы (ВВС) стран НАТО.

Ожидается, что в мероприятиях будут задействованы 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 государств. В частности, ожидается, что на учения направят американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35.

10 июня стало известно, что перед авиабазой Вунсторф в районе Ганновера (столица федеральной земли Нижняя Саксония) несколько сотен человек провели демонстрацию против учений Air Defender. Акция прошла под лозунгом «Практикуй мир, а не войну».

До этого, 5 июня, сообщалось, что в рамках Air Defender 2023 НАТО планирует отработать сценарии отражения атаки дронов и крылатых ракет.

В конце мая появилась информация о том, что страны НАТО, проводя Air Defender 2023, хотят, в числе прочего, подать четкий сигнал России о боеготовности блока. При этом 1 апреля доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» заявил, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе, под чьим началом и контролем она находятся.