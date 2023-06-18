Песков заявил о «фактически войне» между Москвой и коллективным Западом
Специальная военная операция на Украине превратилась в «фактически войну между Москвой и коллективным Западом», о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 17 июня.
«Действительно, специальная военная операция начиналась против киевского режима, с тем чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — передает слова пресс-секретаря RT.
Накануне Песков заявил, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, киевский режим использует всё меньше собственного оружия. Он пояснил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона «всё больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», становясь его стороной.
Россия неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что любые поставки вооружения Киеву, откуда бы они ни исходили, Москва рассматривает как враждебный антироссийский акт.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.