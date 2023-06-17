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Песков указал на выполнение во многом демилитаризации Украины

Песков заявил, что задача по демилитаризации Украины фактически выполнена
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Фото: Соцсети
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Задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, киевский режим использует всё меньше собственного оружия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июня.

«Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала специальной военной операции. И, как вчера сказал [президент России Владимир] Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Всё меньше и меньше своего оружия Украина использует. И всё больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — сказал он в интервью RT Arabic.

Он пояснил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона «всё больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», тем самым становясь его стороной. В свою очередь это приводит к тому, что конфликт затягивается по времени, ситуация в Европе становится всё более напряженной и непредсказуемой, отметил Песков.

«И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и обеспечения безопасности РФ», — резюмировал пресс-секретарь президента.

«Мы будем делать то, что соответствует интересам России. И с этим придется считаться»
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ — основные цитаты

16 июня правительство Великобритании сообщило, что направит £60 млн ($77 млн) в фонд НАТО по поддержке Украины. Отмечалось, что Великобритания и союзники по НАТО продолжают выполнять общее и непоколебимое обязательство поддерживать Украину

13 июня Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на £92 млн. Страна закупит танки, также туда войдет ПВО.

В этот же день Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме отметил, что Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Глава государства уточнил, что уже уничтожено 218 танков и 418 бронированных машин. Путин не сомневается, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Россия неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что любые поставки вооружения Киеву, откуда бы они ни исходили, Москва рассматривает как враждебный антироссийский акт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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