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В Швеции заявили об обязанности Турции ратифицировать заявку страны в НАТО

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что парламент Турции должен приступить к ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку Стокгольм в настоящее время выполнил свои обязательства по соглашению с Анкарой. Об этом в среду, 21 июня, сообщило издание Reuters.

«Мы считаем, что сделали то, что от нас ожидали, теперь пришло время турецкому парламенту начать процесс ратификации», — сказал Бильстрем. Он добавил, что Швеция по-прежнему надеется, что сможет присоединиться к организации до саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля.

Турция продолжает блокировать членство Швеции, ссылаясь на соображения безопасности. В этом месяце Анкара заявила, что Швеция должна подавить антитурецкие протесты в Стокгольме, прежде чем она получит зеленый свет на вступление в альянс.

Бильстрем на это ответил, что свобода проведения демонстраций «закреплена в конституции Швеции». «Но мы также говорили, что то, что законно, не всегда правильно», — добавил он.

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Ранее, 13 июня, политический аналитик Александр Асафов заявил, что вступление Швеции в НАТО может быть вопросом политического торга. Эксперт предположил, что Эрдоган выдвигает ряд условий для одобрения заявки государства.

В то же время генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что Швеция может стать членом НАТО уже к началу июльского саммита блока в Вильнюсе. Он пройдет 11–12 июля. Как отметил Столтенберг, военно-политический блок прилагает все усилия, чтобы это произошло как можно раньше.

Ранее, 13 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс на предстоящих консультациях по этому вопросу, назначенных на 14 июня. Как указали авторы материала, Анкара по-прежнему хочет, чтобы Швеция сделала больше для выполнения всех условий, необходимых для одобрения присоединения к альянсу.

До этого, 4 июня, Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен также выражал уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе в июле.

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