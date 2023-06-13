Названо условие вступления Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО может быть вопросом политического торга. Возможно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвигает ряд условий для одобрения заявки государства. Такое мнение политический аналитик Александр Асафов высказал во вторник, 13 июня.

«Вопрос в том, что именно попросил Эрдоган у своих собеседников. Вероятнее всего, сейчас идут самые напряженные переговоры по вступлению Швеции в НАТО, потому что для альянса принципиально провести данное решение, а для Эрдогана это переговорная позиция», — сказал политолог в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, сейчас невозможно предугадать, какое решение примет Турция. Всё будет зависеть от того, удастся ли альянсу договориться с главой государства.

«У Эрдогана есть формальные политические требования. Это прекращение поддержки организаций, являющихся его политическими оппонентами, выдача тех, кого он считает террористами. Это такая внешняя рамка», — сказал Асафов.

Также он предположил, что переговоры ведутся по экономическим направлениям. Вероятно, Эрдоган настаивает на помощи турецкой экономике.

Ранее в этот день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция может стать членом НАТО уже к началу июльского саммита блока в Вильнюсе, который будет проходить 11–12 июля, передает НСН.

Он добавил, что альянс прилагает все усилия, чтобы это произошло как можно скорее.

Ранее, 13 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс на предстоящих консультациях по этому вопросу, назначенных на 14 июня. Как указали авторы материала, Анкара по-прежнему хочет, чтобы Швеция сделала больше для выполнения всех условий, необходимых для одобрения присоединения к альянсу, передает Федеральное агентство новостей.

До этого, 4 июня, Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в Конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

1 июня кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с «Известиями» отметил, что у Турции нет больших оснований принципиально выступать против Швеции в НАТО.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен также выражал уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе в июле.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.