Право на «мэтч»: в России запустят альтернативу Tinder

В России скоро появится замена популярного сервиса онлайн-знакомств Tinder. Планами по запуску собственного дейтинг-приложения в ходе Петербургского международного экономического форума поделилась генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Марина Краснова. Что известно про новый сервис и сможет ли он заменить российским пользователям Tinder — в материале «Известий».

Дополнительная точка входа

У соцсети «ВКонтакте» уже есть встроенный дейтинг-сервис «VK Знакомства». Однако на фоне ухода из России компании-владельца Tinder стало известно, что VK ведет разработку отдельного мобильного приложения. На полях ПМЭФ-2023 Марина Краснова раскрыла журналистам некоторые детали проекта. В частности, стало известно, что мобильное приложение является не новой дейтинг-платформой, а создается для уже существующего внутреннего сервиса соцсети «VK Знакомства».

«Да, планируем [запускать]. Оно [приложение] станет дополнительной точкой входа в сервис. Пользователи смогут выбирать, как им удобнее заходить в «VK Знакомства»: через отдельное приложение или внутри соцсети «ВКонтакте». В приложении будут работать все привычные функции», — сообщила глава компании.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Краснова добавила, что в мобильном приложении пользователи не будут видеть друзей «ВКонтакте» в качестве потенциальных партнеров. По ее словам, также к запуску нового мобильного приложения будет расширен список интересов, которые пользователи могут указывать в своем профиле. Предполагается, что благодаря этому алгоритм более точно сможет рекомендовать анкеты, а это, в свою очередь, увеличит шанс на «мэтч». При этом гендиректор «ВКонтакте» не раскрыла сроки запуска сервиса знакомств.

О том, что VK ведет разработку собственного мобильного приложения для знакомств, стало известно в мае. Как сообщалось, запуск нового сервиса может произойти уже летом 2023 года. В пресс-службе «ВКонтакте» «Известиям» также не назвали сроков запуска приложения и оставили без ответа вопросы о функционале и географии.

«VK Знакомства» создан в 2021 году на основе приложения Lovina, которое соцсеть запустила в 2019 году. По собственным данным компании, в мае 2023 года аудитория «VK Знакомства» достигла 22,1 млн уникальных пользователей, что на 81% больше, чем годом ранее. Средняя месячная аудитория сервиса составила 2,4 млн, добавили в пресс-службе.

«VK Знакомства» тесно связан с самой «ВКонтакте», поскольку базируется на аккаунтах пользователей соцсети. Пока непонятно, готовится ли «ВКонтакте» лишь импортозаместить Tinder для российских пользователей или же представит амбициозный глобальный дейтинг-проект. Сейчас соцсеть доступна на 82 языках и имеет хорошую базу для развития сервиса. Согласно отчетности компании за четвертый квартал 2022 года, международная аудитория «ВКонтакте» достигла 101,7 млн человек, российская — 79,5 млн.

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— Рыночная стратегия VK не была рассчитана изначально на подобный сценарий, а новый приток пользователей в «VK Знакомства» носит в большей степени искусственный характер . Иначе говоря, люди не перешли в «VK Знакомства», потому что там лучше функционал или более удобный сервис. Просто «VK Знакомства» — это один из главных конкурентов Tinder, — считает руководитель отдела аналитики и исследований департамента инвестиций корпорации «Синергия» Нарек Мхитарян.

Согласно опросу аналитического центра НАФИ, две трети молодых россиян (69%) хотя бы раз пользовались сайтами или приложениями для знакомств. Причины, которые побуждают молодых людей регистрироваться на дейтинг-платформах, не совпадают с их представлениями о предназначении таких сервисов. По мнению большинства молодежи, сайты онлайн-знакомств нужны в первую очередь для того, чтобы флиртовать. Так считают 74% опрошенных. На деле же большинство из тех, кто начал пользоваться такими сервисами, хотел найти там дружбу или серьезные отношения.

Конкуренция возрастает

Американская технологическая компания Match Group, которой принадлежит Tinder, в начале мае сообщила, что он прекратит работу на территории России 30 июня. Платные функции приложения, в том числе все виды премиум-подписок, суперлайки и прочие, уже недоступны российским пользователям. Однако в базовом аккаунте у юзеров пока сохраняется возможность знакомиться.

Tinder работает в 190 странах мира и имеет аудиторию 75 млн активных пользователей в месяц. Сервис является мировым лидером среди мобильных приложений для знакомств. Участники российского рынка онлайн-знакомств в разговоре с «Известиями» оценили долю Tinder в 50% от всех пользователей таких сервисов. По данным Нарека Мхитаряна, до февраля 2022 года количество пользователей Tinder в России составляло около 2,2 млн человек. Таким образом, после его ухода освобождается крупная перспективная ниша для российских приложений. Емкость российского рынка оценивается примерно в 5 млрд рублей с темпами роста порядка 10% в год.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

На российском рынке онлайн-знакомств уже существуют ряд крупных игроков, которые поборются за аудиторию Tinder. Среди основных конкурентов «VK Знакомства» за звание нового лидера российского дейтинга эксперты называют старожилов рынка — LovePlanet и Mamba, которые, помимо десктопной версии, имеют собственные мобильные приложения, а также приложение для секс-знакомств Pure и сервис знакомств для серьезных отношений Teamo.

Кроме того, намерение присоединиться к переделу рынка уже выразили другие российские соцсети «Россграм» и Inkast, которые планируют расширить функционал и добавить соответствующие разделы с анкетами.

Еще один претендент на роль российского аналога Tinder — сервис знакомств BeAmore, это стартап, зарегистрированный в особой экономической зоне «Иннополис».

— Как раз готовились к уходу Tinder сделать достойное приложение. Разработка началась в апреле прошлого года, когда все дейтинговые сервисы стали уходить из РФ и обрубать оплаты, — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Чего-то не хватает

В 2022 году Россию покинули крупнейшие иностранные сервисы знакомств Badoo и Bumble. Однако, как выяснили аналитики, несмотря на их уход, пользователи не мигрировали на отечественные платформы — по их данным, значительного прироста зафиксировано не было. Эксперты пришли к выводу, что пользователям не хватает привычных платных функций зарубежных платформ.

Перспективы развития рынка онлайн-знакомств лежат в новых решениях — они устранят недостатки существующих приложений, которые были и у Tinder. По данным исследования, проведенного аналитической службой сервиса знакомств BeAmore, 65% пользователей дейтинг-сервисов жалуются на фейковые аккаунты, 50% — на мошенников и так называемых скамеров.

— Большой потенциал роста у сервисов, которые смогут обеспечить качественную верификацию пользователей, возможности контроля безопасного общения, а также разнообразие выбора по целям знакомств — не только романтическим, но и для поиска единомышленников и друзей, — отметил основатель BeAmore Владислав Внучков в беседе с «Известиями».

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

По словам Нарека Мхитаряна, на российском рынке онлайн-знакомств сейчас отсутствует сильный игрок, который бы имел приложение с развитыми технологическими особенностями, такими как учет поведенческих особенностей пользователей на основе сбора Big Data, VR/AR-технологии и т.д. Кроме того, на нашем рынке еще нет успешного нишевого приложения сродни тем, которые помогают подобрать партнера по интересам и хобби, с особенностями внешности, а также на основе ИИ (оценка психоэмоциональной/интеллектуальной совместимости, мэтчинг по биометрии), указал он.

— Именно этих сервисных возможностей и функционала не хватает российским пользователям. Можно сказать, что в будущем рынок онлайн-знакомств покорит тот игрок, который сумеет реализовать те или иные сервисные возможности, даже на платной основе, — полагает эксперт. По его мнению, у сервиса VK «есть все шансы» стать таким же популярным приложением, как Tinder, если компания учтет потребности российских пользователей.