Еще две российские социальные сети разрабатывают сервисы для замены Tinder

Российские социальные сети готовятся заменить сервис знакомств Tinder, который сообщил об уходе из России. Компании планируют расширить функционал — добавить раздел с анкетами для знакомств. Об этом «Известиям» рассказали в «Россграме» и Inkast 15 мая.

Ранее стало известно, что свой сервис знакомств разрабатывает и VK. Сейчас в соцсети уже есть сервис «VK Знакомства». Он открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог других сервисов, например «Здоровье», «Погода», «Звонки» и т.д.

«Мы действительно планируем заменить ушедший с российского рынка Tinder. Для этого в «Россграме» будет создан специальный раздел для знакомств. Поиск пары будет происходить на основе взаимных интересов, времени, проведенного в Сети, и так далее», — сказал основатель «Россграма» Кирилл Филимонов.

При взаимных отметках «нравится» пользователи будут получать ссылку на страницы друг друга, уточнил он. Это позволит юзерам узнавать больше о потенциальном партнере — интересах, образе жизни, работе, путешествиях. Эту информацию не уместить в 500 символов описания и пару фотографий на обычном сервисе знакомств, считает Филимонов.

Основатель российской соцсети Inkast Алена Самарина также подтвердила «Известиям», что ее приложение готово привлечь часть аудитории Tinder.

«Inkast планирует привлечь от 30% аудитории Tinder в ближайший год, но также часть аудитории, которая заинтересована в поиске дружеских отношений и ранее сайтами знакомств не пользовалась», — сказала она.

Добавить в соцсеть анкету для знакомств несложно, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его мнению, сложно сделать качественные алгоритмы рекомендаций пары. Также важно, чтобы в таких сервисах было много пользователей, чтобы у людей был интерес заходить в сервис, отметил он. Для увеличения числа юзеров, скорее всего, долгое время им придется работать без платной подписки, добавил Зыков.

В «Россграме» раздел знакомств будет бесплатным, сказали там. В Inkast большинство функций бесплатные, но появится и премиальная подписка, которая расширит возможности бесплатных функций.

2 мая стало известно, что компания Match Group, владеющая несколькими онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder, завершит уход из России к 30 июня.

В тот же день телеведущая и сваха Роза Сябитова выразила мнение, что это не помешает россиянам находить пару, а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать альтернативную социальную сеть с помощью православной церкви.